США виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди

Дональд Трамп оголосив про вихід США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Указ опубліковано на сайті Білого дому.

Своїм указом президент Трамп наказав: призупинити майбутню передачу ВООЗ будь-яких коштів, підтримки або ресурсів уряду США; відкликати та перепризначити персонал або підрядників уряду США які працюють у будь-якій якості у ВООЗ; та визначити міжнародних партнерів, які могли би взяти на себе необхідну діяльність, що раніше здійснювалася ВООЗ.

Дональд Трамп також ініціює вихід Штатів з Паризької кліматичної угоди, яка передбачає заходи для боротьби з кліматичними змінами. Нова адміністрація перегляне обмеження на викиди вуглекислого газу та скасує податкові пільги на електромобілі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».

Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав кілька указів.

США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів.

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