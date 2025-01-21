США выходят из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения

Дональд Трамп объявил о выходе США из состава Всемирной организации здравоохранения.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Указ опубликован на сайте Белого дома.

Своим указом президент Трамп приказал: приостановить предстоящую передачу ВОЗ каких-либо средств, поддержки или ресурсов правительству США; отозвать и переназначить персонал или подрядчиков правительства США, работающих в любом качестве в ВОЗ; и определить международных партнеров, которые могли бы взять на себя необходимую деятельность, ранее осуществлявшуюся ВОЗ.

Дональд Трамп также инициирует выход Штатов из Парижского климатического соглашения, предусматривающего меры по борьбе с климатическими изменениями. Новая администрация пересмотрит ограничения выбросов углекислого газа и отменит налоговые льготы на электромобили.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

Дональд Трамп в первый день своего президентства подписал несколько указов.

США приостанавливают все программы внешней помощи на 90 дней.

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