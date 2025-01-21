Трамп отменил 78 решений, принятых Байденом, в том числе по искусственному интеллекту

Дональд Трамп в свой первый день в должности президента США упразднил ряд решений своего предшественника Джо Байдена.

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Новый президент США Дональд Трамп в первый день своего правления отменил десятки решений своего предшественника Джо Байдена. Речь идет о 78 исполнительных актах, пишет CNN.

Среди отмененных постановлений:

указ, требовавший от федеральных ведомств расширить запреты на дискриминацию по признаку пола;

указ, требовавший от должностных лиц исполнительной власти подписать обязательства по соблюдению этических норм;

указ, запрещающий возобновление контрактов с частными тюрьмами.

Также Трамп отменил признание Кубы государством-спонсором террора, указом о рисках искусственного интеллекта, о применении санкций к еврейским поселенцам на Западном берегу реки Иордан.

Трамп приступил к отмене нормативов по загрязнению выхлопных труб легковых автомобилей и легких грузовиков, которые поощряли автопроизводителей производить больше электромобилей, отменил нормы энергоэффективности для посудомоечных машин, душевых насадок и газовых плит, открыл дикую природу Аляски для большего бурения нефтяных и газовых скважин.

Президент США приказал запретить предоставление убежища людям, только что прибывшим на южную границу, и прекратить предоставление гражданства по праву рождения, гарантируемого 14-й поправкой, детям нелегальных иммигрантов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

Дональд Трамп в первый день своего президентства подписал несколько указов.

США приостанавливают все программы внешней помощи на 90 дней.

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