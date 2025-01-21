По словам заместителя министра юстиции Андрея Гайченко, в АСИП вносятся около 250 тысяч документов, которые были направлены в ГИС с 20 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что 20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Однако доступ нотариусов и госрегистраторов в Госреестр прав на недвижимое имущество ограничен.

21 января заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко сообщил, что Государственная исполнительная служба Министерства юстиции полностью возобновила работу после масштабной кибератаки РФ.

По его словам, Государственным и частным исполнителям восстановлен доступ к Автоматической системе исполнительного производства.

«В АСИП вносятся около 250 тысяч документов, которые были направлены в ГИС с 20 декабря 2024 года по 20 января 2025 года. Над этим работают более 3 тысяч государственных исполнителей», - сказал Гайченко.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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