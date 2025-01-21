В сервисных центрах МВД снова заработала перерегистрация авто со сменой владельца

Функция доступна с 21 января.

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины сообщили о возобновлении перерегистрации автомобилей со сменой владельца.

«В сервисных центрах МВД возобновлена ​​перерегистрация авто со сменой владельца. С сегодняшнего дня, 21 января, все граждане снова могут воспользоваться одной из самых популярных услуг», - говорится в сообщении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», сервисные центры МВД изменяют правила записи с 4 февраля.

Ранее мы также рассказывали, что в 2024 году практические экзамены на водительское удостоверение сдали только 22% кандидатов.

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