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У сервісних центрах МВС знову запрацювала перереєстрація авто зі зміною власника

14:51, 21 січня 2025
Функція доступна з 21 січня.
У сервісних центрах МВС знову запрацювала перереєстрація авто зі зміною власника
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У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України повідомили про відновлення перереєстрації автомобілів зі зміною власника.

«У сервісних центрах МВС відновлено перереєстрацію авто зі зміною власника. Відсьогодні, 21 січня, всі громадяни знову можуть скористатись однією з найпопулярніших послуг», - йдеться у повідомленні.

Як писала «Судово-юридична газета», сервісні центри МВС змінюють правила запису з 4 лютого.

Раніше ми також розповідали, що у 2024 році практичні іспити на водійське посвідчення склали лише 22% кандидатів.

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сервісний центр МВС автомобіль

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