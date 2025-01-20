У 2024 році практичні іспити на водійське посвідчення склали лише 22% кандидатів

Понад 200 тисяч людей отримали своє перше водійське терміном на 2 роки та стали кермувальниками.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що у 2024 році екзаменатори прийняли майже 689 тисяч практичних іспитів на права, проте успішно їх склали лише 22% кандидатів. Загалом у 2024 році підрозділами було видано 204 008 посвідчень водія.

Понад 200 тисяч людей отримали своє перше водійське терміном на 2 роки та стали кермувальниками. З них лише четверо відмовилися від пластикового бланка водійського документа та отримали виключно електронне посвідчення.

Також зазначається, що протягом року у центрах, де проводиться екзаменація, прийняли 107 394 теоретичні іспити за результатами самопідготовки. Це становить понад 30% успішності.

Як писала «Судово-юридична газета», сервісні центри МВС змінюють правила запису з 4 лютого.

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