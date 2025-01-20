На Одещині затримали іноземця, який переправляв ухилянтів за кордон

«Клієнтам» виготовляли фальшиві паспорти іноземної держави, що надавало можливість без особливих труднощів проїхати через транзитну ділянку траси «Одеса-Рені» та блок-пости.

В Одеській області правоохоронці ліквідували схему переправлення чоловіків призовного віку через українсько-молдовський кордон. Організував схему громадянин Болгарії разом зі своїми поплічниками, пише Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Свої послуги ділки оцінювали у понад 10 000 доларів. За ці гроші вони робили «клієнтам» фальшиві паспорти іноземної держави, що надавало можливість без особливих труднощів проїхати через транзитну ділянку траси «Одеса-Рені» та блок-пости, а також доставку до держкордону.

Організатора затримали поблизу міста Болград, коли той саме здійснював перевезення свого «клієнта» до державного кордону мікроавтобусом «Mersedes Viano».

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучено готівкові кошти в сумі майже 10 тис. доларів, мікроавтобус, мобільний телефон та документи.

Наразі одного з фігурантів затримано. Правоохоронці продовжують збір доказової бази щодо спільників підозрюваного, можлива додаткова кваліфікація.

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