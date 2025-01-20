В Одесской области задержали иностранца, который переправлял уклонистов за границу

«Клиентам» изготовляли фальшивые паспорта иностранного государства, что давало возможность без особого труда проехать через транзитный участок трассы «Одесса-Рени» и блок-посты.

В Одесской области правоохранители ликвидировали схему переправки мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу. Организовал схему гражданин Болгарии вместе со своими приспешниками, пишет Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Свои услуги дельцы оценивали более чем в 10 000 долларов. За эти деньги они делали «клиентам» фальшивые паспорта иностранного государства, что давало возможность без особого труда проехать через транзитный участок трассы «Одесса-Рени» и блок-посты, а также доставку к госгранице.

Организатора задержали вблизи города Болград, когда тот осуществлял перевозку своего «клиента» к государственной границе микроавтобусом «Mersedes Viano».

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Изъяты наличные денежные средства в сумме почти 10 тыс. долларов, микроавтобус, мобильный телефон и документы.

В настоящее время один из фигурантов задержан. Правоохранители продолжают сбор доказательной базы по отношению к сообщникам подозреваемого, возможна дополнительная квалификация.

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