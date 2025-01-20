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Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки, — Ольга Стефанишина

11:02, 20 января 2025
Все пострадавшие от кибератаки РФ реестры Минюста полноценно заработали 20 января.
Реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки, — Ольга Стефанишина
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20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Россияне не добились своей цели. Мы шаг за шагом восстановили ключевые реестры для нотариусов, затем ДРАЦС, ЕГР, и вот завершена работа по восстановлению последней части реестров. Финальный шаг – актуализация данных, внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители», — отметила глава Минюста.

Ольга Стефанишина отметила, что данные украинцев не были утрачены.

Она указала, что Минюст вводит системные изменения после масштабной кибератаки.

«Первое – это ответственность. Мы прекратили сотрудничество с руководителем ГП «Национальные информационные системы». Уголовное производство, которое было открыто сразу же после атаки, продолжается. Впервые провели аудит НАИС, он уже завершен. Кроме того, идет служебное расследование.

Второе – это усиление защиты. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11290. Это важный шаг. Будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев. Это будет часть того же «Пентагона для государственных реестров». Но это лишь часть плана по усилению.

Третье – это международное сотрудничество. У киберугроз нет границ, поэтому мы активно привлекаем опыт и экспертизу стран-партнеров», — подчеркнула министр.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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