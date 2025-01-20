Наблюдательный совет Энергоатома начал работу и избрал голову

Председателем Наблюдательного совета Энергоатома стал экс-министр энергетики Литвы Ярек Неверович.

Фото: censor.net

Новоназначенный Наблюдательный совет акционерного общества «НАЭК «Энергоатом» избрал председателя и заместителя наблюдательного совета, а также сформировал комитеты и утвердил план работы на 2025 год. Об этом сообщил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Пост председателя Наблюдательного совета «Энергоатома» занял Ярек Неверович, экс-министр энергетики Литвы. Заместителем председателя избрали Майкла Кирста, эксперта в сфере ядерной энергетики с более чем тридцатилетним стажем.

Наблюдательный совет определил курс на внедрение стандартов ОЭСР по корпоративному управлению. Члены Наблюдательного совета избрали за приоритет соблюдения высоких стандартов ядерной безопасности, а также прозрачность и профессионализм для поддержания важной роли госкомпании в национальных и международных энергетических системах.

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