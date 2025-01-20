В полиции предупредили об осложненном движении транспорта в направлении Житомира из-за ДТП

ДТП с пострадавшими произошло около 8 часов вблизи села Заричаны.

В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, которое произошло на автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, движение транспорта частично затруднено в направлении Житомира и осуществляется крайней левой полосой. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

В полиции уточнили, что ДТП с пострадавшими произошло около 8 часов вблизи села Заричаны Житомирской области.

В настоящее время патрульные обеспечивают регулировку дорожного движения. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

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