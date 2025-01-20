У поліції попередили про ускладнений рух транспорту в напрямку Житомира через ДТП

ДТП з потерпілими сталася близько 8-ї години поблизу села Зарічани.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на автодорозі М-21 Виступовичі —Житомир — Могилів-Подільський, рух транспорту частково ускладнений в напрямку Житомира та здійснюється крайньою лівою смугою. Про це повідомили у Патрульній поліції України.

У поліції уточнили, що ДТП з потерпілими сталася близько 8-ї години поблизу села Зарічани Житомирської області.

Наразі патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху. На місці автопригоди працюють всі відповідні служби.

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