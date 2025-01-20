Збірка рапортів для військовослужбовців та членів їх сімей — шаблони заяв

Саме через рапорт військові повідомляють про особисті питання та потреби, наприклад про матеріальну допомогу, відпустку, направлення на ВЛК.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги оприлюднив оновлену версію збірки рапортів та заяв для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Саме через рапорт військові повідомляють про особисті питання та потреби, наприклад про матеріальну допомогу, відпустку, направлення на ВЛК.

Вказується, що у цій версії актуалізовано рапорти та заяви, а також додано зразки нових рапортів для таких випадків:

звільнення з військової служби за станом здоров’я — за наявності інвалідності;

звільнення з військової служби у зв’язку зі звільненням з полону;

звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації за сімейними обставинами, на підставі загибелі або зникнення безвісті неповнорідного брата чи сестри.

«Ця збірка створена для допомоги військовослужбовцям у складенні рапортів, розумінні своїх прав та алгоритмів дій. Зразки рапортів супроводжуються коментарями, що має спростити процес складання документів», — зазначили у БПД.

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