У Києві запобігли замаху на першого заступника голови МОЗ, фото

СБУ та Нацполіція запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я.

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я. За результатами комплексних заходів було затримано двох осіб – 36-річного чоловіка та 29-річна жінку. Про це повідомили у Нацполіції та СБУ.

У ході слідства правоохоронці встановили, що двоє мешканців Київської області упродовж кількох місяців стежили за розпорядком дня та пересуванням посадовця, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї.

Як вказують у СБУ, потім чоловік та жінка почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали правоохоронці.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що за даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка.

«Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити», - вказали там.

Наразі слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України – готування до умисного вбивства. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі клопочуть перед судом щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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