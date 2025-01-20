В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава. фото

СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя Министра здравоохранения.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя Министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два человека – 36-летний мужчина и 29-летняя женщина. Об этом сообщили в Нацполиции и СБУ.

В ходе следствия правоохранители установили, что двое жителей Киевской области на протяжении нескольких месяцев следили за распорядком дня и передвижением должностного лица, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а для того, чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала свою сноровку стрельбы из оружия.

Как указывают в СБУ, затем мужчина и женщина начали подыскивать продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали правоохранители.

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что по данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина.

«Первый заместитель Министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить», - указали там.

Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – готовка к умышленному убийству. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следователи хлопочут перед судом по избранию подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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