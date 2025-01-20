КАС ВС высказался о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами при наличии санкций к конечному бенефициарному владельцу недропользователя

Остановка действия специального разрешения на пользование недрами при наличии действующих персональных санкций к конечному бенефициарному владельцу недропользователя правомерно с момента вступления в силу изменений в Кодекс Украины о недрах – КАС ВС.

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Действие Закона Украины от 1 декабря 2022 г. № 2805-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере пользования недрами», который был опубликован 28 декабря 2022 г. и вступил в силу 28 марта 2023 г., в частности в части дополнения Кодекса Украины о недрах таким основанием для остановки действия специального разрешения, как применение к конечному бенефициарному владельцу недропользователя специальных экономических и других ограничительных мер, распространяется на действующие персональные санкции.

Законодавець передбачив відстрочку в набранні чинності вказаним Законом – 3 місяці з дня опублікування, тобто з 28 березня 2023 року, зокрема, і з метою надання можливості надрокористувачу вжити заходів, спрямованих на зміну кінцевого бенефіціарного власника, задля уникнення негативних наслідків у вигляді зупинення дії спеціальних дозволів.

Такі висновки зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі від 18 жовтня 2024 року № 160/8773/23 (адміністративне провадження № К/990/12283/24).

ТОВ оскаржило до суду наказ Державної служби геології та надр України від 28 березня 2023 року в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, наданого цьому Товариству.

Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції вказав, що, приймаючи оскаржуваний наказ 28 березня 2023 року (у день набрання чинності Закону № 2805-ІХ), відповідач позбавив позивача можливості вчинити дії щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника. Суд також вказав, що положення цього Закону підлягають застосуванню саме з 28 березня 2023 року, але з наданням надрокористувачу додатково 30-денного строку для вчинення дій щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника, до якого застосовано санкції.

КАС ВС з такими висновками не погодився, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Верховний Суд вказав, що застосування санкцій до кінцевого бенефіціарного власника Товариства до набрання чинності відповідними змінами до Кодексу України про надра не впливає на можливість зупинення дії наданих позивачеві спеціальних дозволів на користування надрами.

Оскільки санкції, запроваджені Указом Президента України, продовжували діяти на момент впровадження до Кодексу України про надра змін Законом № 2805-ІХ, то дії відповідача у спірних правовідносинах повною мірою відповідають вимогам ст. 58 Конституції України.

Колегія суддів зауважила, що Закон № 2805-ІХ був офіційно оприлюднений і доведений в установленому порядку до відома населення, зокрема й суб’єктів господарювання, 28 грудня 2022 року. Тому починаючи з цієї дати наслідки застосування норм зазначеного Закону були передбачуваними для позивача, що давало можливість заздалегідь вжити заходів, спрямованих на зміну кінцевого бенефіціарного власника, задля уникнення зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Водночас суди попередніх інстанцій установили, що ані в період із 28 грудня 2022 року по 28 березня 2023 року, ані станом на момент ухвалення оскаржуваного судового рішення позивач не був позбавлений можливості виконати вимоги законодавства з метою усунення підстав для зупинення дії спеціального дозволу та відновлення його дії, проте не вживав жодних заходів, спрямованих на зміну бенефіціарного власника (контролера).

Отже, Верховний Суд дійшов висновку, що з огляду на специфічний характер змін, внесених до статей 13 та 57 Кодексу України про надра, а саме передбачені ними наслідки для надрокористувача у вигляді зупинення дії спеціального дозволу в разі накладення персональних санкцій на бенефіціарного власника, законодавець, зберігаючи баланс інтересів держави (щодо захисту національної безпеки) та бізнесу (видобування та реалізація корисних копалин), Законом № 2805-ІХ передбачив відстрочку в набранні ними чинності, а саме 3 місяці з дня опублікування, тобто з 28 березня 2023 року, зокрема, і з метою надання можливості надрокористувачеві усунути зазначену підставу для зупинення дії наданого йому спеціального дозволу.

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