Налоговики разъяснили, как получить выписку из реестра страхователей

Стало известно, по каким идентификаторам форм формируются электронные формы запроса о получении выписки из реестра страхователей.

Главное управление ГНС в Запорожской области рассказало, по каким идентификаторам форм формируются электронные формы запроса о получении выписки из реестра страхователей.

Форма запроса о получении выписки из реестра страхователей определяется Порядком предоставления информации из реестра страхователей Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, утвержденным приказом Минфина от 21.07.2017 №651, постановлением правления ПФУ от 21.07.2017 №16- 2 раздела I Порядка).

Согласно п. 1 раздела ІІ Порядка запрос подается по форме №1-ЗРС (приложение 1 к Порядку) одним из следующих способов:

лично плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и/или застрахованным лицом или уполномоченным на это лицом в территориальный орган Государственной налоговой службы по основному месту учета плательщика единого взноса или в другой контролирующий орган;

направляется по почте в контролирующий орган по основному месту учета плательщика единого взноса или в другой контролирующий орган;

в электронной форме посредством электронной связи.

Плательщики единого взноса, заключившие с соответствующим контролирующим органом договор о признании электронных документов, и/или застрахованные лица могут подать запрос средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением законов от 5.10.2017 №2155-VІІ «Об электронной идентификации и электронных довериях услуги» и от 22.05.2003 №851-VІ «Об электронных документах и ​​электронном документообороте».

На вебпортале ГНС в рубрике Электронная отчетность/Налогоплательщикам об электронной отчетности/Информационно-аналитическое обеспечение/Регистр электронных форм налоговых документов размещены электронные формы запроса, которые формируются по идентификаторам форм:

F1303801 (для физических лиц),

J1303801 (для юридических лиц).

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