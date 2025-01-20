В Белой Церкви трое подростков жестоко избили 12-летнюю девочку — видео попало к полиции

Полиция расследует избиение 12-летней девочки тремя несовершеннолетними в Белой Церкви.

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В городе Белая Церковь в Киевской области полиция начала расследование по факту избиения 12-летней девочки. Расследование начато после обращения матери потерпевшей и обнаружения видео инцидента, передает официальный сайт ГУНП в области.

Отмечается, что мать пострадавшей девочки сообщила в полицию, что подростки избили ее 12-летнего ребенка.

Правоохранители в ходе проверки выяснили, что телесные повреждения малолетний нанесли трое несовершеннолетних - ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние ребята и обнаружили видео избиения девочки вышеуказанными детьми.

Начато досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Позже полицейские дадут правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео.

Видео из социальных сетей

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