У Білій Церкві троє підлітків жорстоко побили 12-річну дівчинку — відео потрапило до поліції

Поліція розслідує побиття 12-річної дівчинки трьома неповнолітніми у Білій Церкві.

У місті Біла Церква Київської області поліція розпочала розслідування за фактом побиття 12-річної дівчинки. Розслідування розпочато після звернення матері потерпілої та виявлення відео інциденту, передає офіційний сайт ГУНП в області.

Зазначається, що матір постраждалої дівчинки повідомила у поліцію, що підлітки побили її 12-річну дитину.

Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх - ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці і виявили відео з побиттям дівчинки вищевказаними дітьми.

Розпочато досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Згодом поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео.

Відео з соціальних мереж

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