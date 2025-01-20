Обрано голову Ладижинського міського суду Вінницької області

Головою Ладижинського міського суду було обрано Ірину Кривешко.

16 січня в Лажинському міському суді Вінницької області відбулися збори суддів, на порядок денного яких було винесено питання про обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зборами суддів, шляхом таємного голосування, головою Ладижинського міського суду обрано Ірину Кривешко.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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