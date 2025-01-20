Избран председатель Ладыжинского городского суда Винницкой области

Председателем Ладыжинского городского суда была избрана Ирина Кривешко.

16 января в Лажинском городском суде Винницкой области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Собранием судей, путем тайного голосования, председателем Ладыжинского городского суда избрана Ирина Кривешко.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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