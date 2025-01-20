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Податківці роз’яснили, як отримати витяг з реєстру страхувальників

14:30, 20 січня 2025
Стало відомо, за якими ідентифікаторами форм формуються електронні форми запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників.
Податківці роз’яснили, як отримати витяг з реєстру страхувальників
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Головне управління ДПС у Запорізькій області розповіло, за якими ідентифікаторами форм формуються електронні форми запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників.

Форма запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників визначається Порядком надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим наказом Мінфіну від 21.07.2017 №651, постановою правління ПФУ від 21.07.2017 №16-1 (абзац третій п. 2 розділу І Порядку).

Згідно з п. 1 розділу ІІ Порядку запит подається за формою №1-ЗРС (додаток 1 до Порядку) одним із таких способів:

  • особисто платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або застрахованою особою чи уповноваженою на це особою до територіального органу Державної податкової служби за основним місцем обліку платника єдиного внеску або до іншого контролюючого органу;
  • надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску або до іншого контролюючого органу;
  • в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платники єдиного внеску, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, та/або застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням законів від 5.10.2017 №2155-VІІ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та від 22.05.2003 №851-VІ «Про електронні документи та електронний документообіг».

На вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів розміщені електронні форми запиту, які формуються за ідентифікаторами форм:

  • F1303801 (для фізичних осіб),
  • J1303801 (для юридичних осіб).

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податкова ДПС податки

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