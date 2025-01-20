Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КАС ВС висловився щодо зупинення дії спецдозволу на користування надрами за наявності санкцій до кінцевого бенефіціарного власника надрокористувача

10:19, 20 січня 2025
Зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами за наявності діючих персональних санкцій до кінцевого бенефіціарного власника надрокористувача є правомірним з моменту набрання чинності змінами до Кодексу України про надра – КАС ВС.
КАС ВС висловився щодо зупинення дії спецдозволу на користування надрами за наявності санкцій до кінцевого бенефіціарного власника надрокористувача
Фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дія Закону України від 1 грудня 2022 року № 2805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», який був опублікований 28 грудня 2022 року і набрав чинності 28 березня 2023 року, зокрема в частині доповнення Кодексу України про надра такою підставою для зупинення дії спеціального дозволу, як застосування до кінцевого бенефіціарного власника надрокористувача спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, поширюється на персональні санкції, що вже діють.

Законодавець передбачив відстрочку в набранні чинності вказаним Законом – 3 місяці з дня опублікування, тобто з 28 березня 2023 року, зокрема, і з метою надання можливості надрокористувачу вжити заходів, спрямованих на зміну кінцевого бенефіціарного власника, задля уникнення негативних наслідків у вигляді зупинення дії спеціальних дозволів.

Такі висновки зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі від 18 жовтня 2024 року № 160/8773/23 (адміністративне провадження № К/990/12283/24).

ТОВ оскаржило до суду наказ Державної служби геології та надр України від 28 березня 2023 року в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, наданого цьому Товариству.

Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Задовольняючи позовні вимоги, суд апеляційної інстанції вказав, що, приймаючи оскаржуваний наказ 28 березня 2023 року (у день набрання чинності Закону № 2805-ІХ), відповідач позбавив позивача можливості вчинити дії щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника. Суд також вказав, що положення цього Закону підлягають застосуванню саме з 28 березня 2023 року, але з наданням надрокористувачу додатково 30-денного строку для вчинення дій щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника, до якого застосовано санкції.

КАС ВС з такими висновками не погодився, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Верховний Суд вказав, що застосування санкцій до кінцевого бенефіціарного власника Товариства до набрання чинності відповідними змінами до Кодексу України про надра не впливає на можливість зупинення дії наданих позивачеві спеціальних дозволів на користування надрами.

Оскільки санкції, запроваджені Указом Президента України, продовжували діяти на момент впровадження до Кодексу України про надра змін Законом № 2805-ІХ, то дії відповідача у спірних правовідносинах повною мірою відповідають вимогам ст. 58 Конституції України.

Колегія суддів зауважила, що Закон № 2805-ІХ був офіційно оприлюднений і доведений в установленому порядку до відома населення, зокрема й суб’єктів господарювання, 28 грудня 2022 року. Тому починаючи з цієї дати наслідки застосування норм зазначеного Закону були передбачуваними для позивача, що давало можливість заздалегідь вжити заходів, спрямованих на зміну кінцевого бенефіціарного власника, задля уникнення зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Водночас суди попередніх інстанцій установили, що ані в період із 28 грудня 2022 року по 28 березня 2023 року, ані станом на момент ухвалення оскаржуваного судового рішення позивач не був позбавлений можливості виконати вимоги законодавства з метою усунення підстав для зупинення дії спеціального дозволу та відновлення його дії, проте не вживав жодних заходів, спрямованих на зміну бенефіціарного власника (контролера).

Отже, Верховний Суд дійшов висновку, що з огляду на специфічний характер змін, внесених до статей 13 та 57 Кодексу України про надра, а саме передбачені ними наслідки для надрокористувача у вигляді зупинення дії спеціального дозволу в разі накладення персональних санкцій на бенефіціарного власника, законодавець, зберігаючи баланс інтересів держави (щодо захисту національної безпеки) та бізнесу (видобування та реалізація корисних копалин), Законом № 2805-ІХ передбачив відстрочку в набранні ними чинності, а саме 3 місяці з дня опублікування, тобто з 28 березня 2023 року, зокрема, і з метою надання можливості надрокористувачеві усунути зазначену підставу для зупинення дії наданого йому спеціального дозволу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КАС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують зміни до КПК щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти

Прокурор за місцем проживання заявника або потерпілого буде мати змогу приймати вмотивоване рішення, що дозволить уникнути територіальних обмежень і забезпечити більш зручний доступ до слідчих органів для родичів зниклих осіб.

Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС

Захисник указував, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просив зупинити касаційне провадження на підставі статті 335 КПК.

Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.

Якщо суд доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він його не застосовує, а застосовує безпосередньо норми Конституції, навіть якщо правовідносини виникли до рішення КСУ — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо суд на будь-якій стадії судового процесу доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він не застосовує такий закон, зокрема й до правовідносин, які виникли до рішення КСУ, яким положення закону визнані неконституційними, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії.

Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України