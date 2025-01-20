Сборка рапортов для военнослужащих и членов их семей — шаблоны заявлений

Именно через рапорт военные сообщают о личных вопросах и нуждах, например о материальной помощи, отпуске, направлении на ВЛК.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи обнародовал обновленную версию сборника рапортов и заявлений для военнослужащих и членов их семей.

Именно через рапорт военные сообщают о личных вопросах и нуждах, например о материальной помощи, отпуске, направлении на ВЛК.

Указывается, что в этой версии актуализированы рапорты и заявления, а также добавлены образцы новых рапортов для следующих случаев:

увольнение с воинской службы по состоянию здоровья - при наличии инвалидности;

освобождение с воинской службы в связи с освобождением из плена;

увольнение с воинской службы по призыву во время мобилизации по семейным обстоятельствам, на основании гибели или пропажи без вести неполнородного брата или сестры.

«Этот сборник создан для помощи военнослужащим в составлении рапортов, понимании своих прав и алгоритмов действий. Образцы рапортов сопровождаются комментариями, которые должны упростить процесс составления документов», — отметили в БПД.

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