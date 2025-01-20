Наглядова рада Енергоатома розпочала роботу і обрала голову

Головою Наглядової ради Енергоатома став ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович.

Фото: censor.net

Новопризначена Наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» обрала голову та заступника наглядової ради, а також – сформувала комітети та затвердила план роботи на 2025 рік. Про це повідомив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Посаду голови Наглядової ради «Енергоатому» обійняв Ярек Неверович, ексміністр енергетики Литви. Заступником голови обрали Майкла Кірста, експерта у сфері ядерної енергетики з понад тридцятирічним стажем.

Наглядова рада визначила курс на впровадження стандартів ОЕСР щодо корпоративного управління. Члени Наглядової ради обрали за пріоритет дотримання найвищих стандартів ядерної безпеки, а також – прозорість і професіоналізм для підтримки важливої ролі держкомпанії в національних та міжнародних енергетичних системах.

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