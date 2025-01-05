Минюст возобновляет реестры ДРАЦС и обмен данными с госорганами после кибератаки

Реестры ДРАЦС (Государственный реестр актов гражданского состояния) возобновляются после кибератаки.
Как сообщили в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.
Также уже можно воспользоваться такими государственными услугами онлайн на портале и в приложении Дія:
Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.
Напомним, ранее уже возобновили работу трех основных реестров нотариата. Доступными стали:
Ранее заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны работают без сбоев. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочок в приложении «Резерв+».
Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.
Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.
Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.
Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.
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