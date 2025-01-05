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Минюст возобновляет реестры ДРАЦС и обмен данными с госорганами после кибератаки

16:55, 5 января 2025
Какие услуги снова стали доступны.
Минюст возобновляет реестры ДРАЦС и обмен данными с госорганами после кибератаки
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Реестры ДРАЦС (Государственный реестр актов гражданского состояния) возобновляются после кибератаки.

Как сообщили в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также уже можно воспользоваться такими государственными услугами онлайн на портале и в приложении Дія:

  • Выписки о месте проживания детей.
  • Зимняя єПідтримка для детей.
  • Социальные выплаты, включая субсидии и помощь семьям с детьми.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Напомним, ранее уже возобновили работу трех основных реестров нотариата. Доступными стали:

  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр и
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

 

Ранее заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны работают без сбоев. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочок в приложении «Резерв+». 

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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минюст Дия

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