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В США умер осел Перри, прототип героя мультфильма «Шрек»

23:58, 5 января 2025
Ослик Перри, ставший прообразом персонажа из «Шрека», умер в возрасте 30 лет после длительной борьбы с болезнью.
В США умер осел Перри, прототип героя мультфильма «Шрек»
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В США умер осел Перри, который стал прототипом известного героя из мультфильма «Шрек». Животное, которое жило в зоопарке Barron Park Donkeys, ушло из жизни в возрасте 30 лет после длительной борьбы с болезнью, сообщили сотрудники зоопарка.

Перри находился в зоопарке с 1997 года, где его образ был зафиксирован аниматорами из компании Pacific Data Images для создания персонажа в мультфильме. В 1999 году они наблюдали за ним, чтобы точно воспроизвести его облик в «Шреке».

Ослик страдал от ламинита - воспаления, которое вызывает сильную боль в копытах. Несмотря на лечение, включая иглоукалывание, массаж и лазерную терапию, Перри не смог преодолеть болезнь и был усыплен из-за сильной боли.

Сотрудники зоопарка выразили свои соболезнования, отметив, что Перри был «особенным» и его не забудут.

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США

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