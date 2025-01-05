Подкастер из США Лекс Фридман записал интервью с Владимиром Зеленским

Эпизод подкаста продолжительностью более 3 часов должен выйти 6 января.

Источник фото: Lex Fridman / Х

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Президент Украины Владимир Зеленский записал более чем трехчасовое интервью с американским подкастером Лексом Фридманом.

«У меня состоялся отличный разговор с Владимиром Зеленским», - написал сам Фридман на своем аканте.

По его словам, эпизод подкаста должен выйти в понедельник – 6 января.

Как сообщалось, американский интервьюер Лекс Фридман, известный своим подкастом с участием мировых бизнесменов и политиков. Он автор одного из самых популярных подкастов в мире. Гостями Lex Fridman Podcast были, в частности, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Илон Маск и Марк Цукерберг.

YouTube-канал Фридмана имеет 4,5 миллиона подписчиков, а общее количество просмотров видео — более 500 миллионов.

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