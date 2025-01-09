Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки — НАИС

В НАИС отметили, что сервисы портала и ряд онлайн-услуг через Дію будут восстановлены постепенно.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Минюсте заявляли, что работа Реестра юрлиц и ФЛП начнет возобновляться с 9 января.

Позже ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что возобновило работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны России.

«Сервисы портала ЕГР и ряд онлайн-услуг через Дію будут восстановлены постепенно», - заявили в ГП.

Также там добавили, что специалисты НАИС совместно с Кибердепартаментом СБУ, Киберполицией и Госспецсвязью продолжают работать над возобновлением работы реестров и усилением их защиты.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

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