В Индии слон набросился на людей во время фестиваля — он хоботом схватил мужчину за ногу и отбросил в сторону, видео

Пять слонов стояли спокойно, как вдруг один из них направился в толпу, схватил мужчину и размахивал им.

В Индии во время фестиваля слон напал на мужчину. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Mint.

Инцидент произошел во время ежегодного религиозного фестиваля недалеко от города Тирур, что в штате Керал. Тогда там находились сотни людей.

На видео, появившиеся в сети, видно, как на события вели пять слонов, украшенных золотыми пластинами, когда люди вокруг них снимали их на телефоны.

Вдруг один из слонов по имени Паккатху Срикуттан бросился на толпу. Животное подняло мужа своим хоботом и начало раскачивать его в воздухе, а затем бросило.

Люди начали разбегаться, вызвав давку. По данным индийских СМИ, один из раненых находится в тяжелом состоянии. В общей сложности количество пострадавших достигло 17 человек.

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