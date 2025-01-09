В Індії слон накинувся на людей під час фестивалю — він хоботом схопив чоловіка за ногу і відкинув убік, відео

П'ять слонів стояли спокійно, як раптом один із них подався в натовп, схопив чоловіка і розмахував ним.

В Індії під час фестивалю слон напав на чоловіка. Є постраждалі. Про це повідомляє Mint.

Інцидент стався під час щорічного релігійного фестивалю неподалік міста Тірур, що у штаті Керал. Тоді там перебували сотні людей.

На відео, які зʼявилися в мережі, видно, як на події вели п'ять слонів, прикрашених золотими пластинами, коли люди навкруги знімали їх на телефони.

Раптом один зі слонів на імʼя Паккатху Срікуттан кинувся на натовп. Тварина підняла чоловіка своїм хоботом і почала розгойдувати його в повітрі, а потім кинула.

Люди почали розбігатися, спричинивши тисняву. За даними індійських ЗМІ, один з поранених перебуває у важкому стані. Загалом кількість постраждалих сягнула 17 людей.

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