Администрация колоний будет обязана при наложении взыскания не позднее 24 часов дать осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада приняла за основу законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Верховная Рада 9 января приняла за основу законопроект 12073 по обеспечению права заключенных и осужденных на оказание бесплатной юридической помощи.

Так, в Уголовно-исполнительном кодексе предлагается установить, что при наложении взыскания на осужденного администрация колонии обязана безотлагательно, но не позднее 24 часов, предоставить ему возможность в установленном порядке сообщить об этом близким родственникам, адвокату или другим специалистам в области права, которые по закону имеют право на оказание правовой помощи лично или по поручению юридического лица.

Пока такой срок в 24 часа не установлен, а прописано просто, что предоставляется такая возможность.

Также предполагается, что если лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, не имеет доступа к адвокату или специалисту в области права, администрация учреждения исполнения наказания обязана безотлагательно, но не позднее 24 часов, предоставить ему возможность обратиться за получением юридической помощи к субъектам предоставления такой помощи. В таком случае дисциплинарная комиссия обязана остановить дисциплинарное производство до момента получения копии решения о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи. Остановка дисциплинарного производства останавливает течение срока наложения взыскания.

Соответственно и в законе о безвозмездной юридической помощи устанавливается, что в случае получения от администрации учреждения исполнения наказаний обращения лиц, указанных в пункте 9 части первой статьи 14 настоящего Закона, о предоставлении безвозмездной вторичной юридической помощи для осуществления представительства интересов во время заседания дисциплинарной комиссии центр по оказанию безвозмездной юридической помощи обязан немедленно принять решение о предоставлении безвозмездной вторичной юридической помощи.

Как отмечают депутаты, в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в течение мая – июля 2024 года поступали обращения о нарушении администрацией государственного учреждения «Роменская исправительная колония (№56)» права осужденного на профессиональную юридическую помощь в части своевременного обеспечения предоставления бесплатной юридической помощи при применении администрацией учреждения исполнения наказаний мер взыскания.

Систематическое выявление нарушений стало толчком к формированию Уполномоченным Дмитрием Лубинцем предложений, изложенных в данном законопроекте.

Таким образом, законопроектом предлагается внести изменения в отдельные статьи УИК и Закон «О безвозмездной юридической помощи», предусмотрев обязанность администрации колонии при наложении взыскания на осужденного безотлагательно, но не позднее 24 часов, предоставить ему возможность сообщить об этом адвокату или другим специалистам. отрасли права; дисциплинарная комиссия обязана будет остановить дисциплинарное производство до момента получения копии решения о предоставлении безвозмездной вторичной юридической помощи; остановка дисциплинарного производства останавливает течение срока наложения взыскания.

Автор: Наталя Мамченко

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