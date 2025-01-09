НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Ирине Кормышкиной в недекларировании недвижимости

Народная избранница уже является подозреваемой в деле по незаконному обогащению.

Действующей народноому депутату Ирине Кормышкиной сообщено о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикорупционная прокуратура.

По данным следствия, в декларации за 2023 год она не указала данные о доме и двух земельных участках, которые находились у нее в пользовании.

Квалификация действий подозреваемой: ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В НАБУ отметили, что народная избранница уже является подозреваемой в деле по незаконному обогащению.

В частности, по данным следствия, в 2021-2022 гг. она приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн. грн. За них впоследствии был приобретен дом, который она не отразила в декларации.

Как известно, народную депутатку от фракции «Слуга Народа» Ирину Кормышкину отпустили на поруки. Поручителями стали нардеп Давид Арахамия и глава Николаевской ОВД Виталий Ким.

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