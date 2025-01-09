НАБУ і САП повідомили про підозру нардепці Ірині Кормишкіній у недекларуванні нерухомості

Народна обраниця вже є підозрюваною у справі щодо незаконного збагачення.

Чинній народній депутатці Ірині Кормишкіній повідомлено про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні.

Кваліфікація дій підозрюваної: ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В НАБУ зазначили, що народна обраниця вже є підозрюваною у справі щодо незаконного збагачення.

Зокрема, за даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок, який вона й не відобразила у декларації.

Як відомо, народну депутатку від фракції «Слуга Народу» Ірину Кормишкіну відпустили на поруки. Поручителями стали нардеп Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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