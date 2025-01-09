У ВККС відповіли на низку питань щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду

Відповіді на питання щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду оприлюднені станом на 9 січня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що на офіційному веб-сайті Комісії оновлено розділ «Питання-відповіді».

Відповіді на питання оприлюднені станом на 9 січня.

Наголошується, що мова йде про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024.

Також у ВККС додали, що запитання щодо процедури добору можна залишати за посиланням, відповіді на найактуальніші розміщуватимуться в розділі «Питання-відповіді».

Раніше у ВККС озвучили вимоги до подання декларацій кандидатів в межах добору на посаду судді місцевого суду.

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