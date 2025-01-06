У ВККС озвучили вимоги до подання декларацій кандидатів в межах добору на посаду судді місцевого суду

Кандидатів на посаду судді закликають звернути увагу на відповідність періодів звітування, особливості заповнення та порядок подання декларацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України звертають увагу на особливості подання декларацій кандидатами в межах добору на посаду судді місцевого суду.

Зокрема, там повідомляється, що особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі має подати до ВККСУ:

копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (звітний період – 2024 рік);

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді (звітний період – 2020–2024 роки);

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді (зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює).

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається на офіційному порталі НАЗК. Усі роз’яснення щодо її заповнення розміщено в Базі знань НАЗК.

Декларація родинних зв’язків та декларація доброчесності кандидата на посаду судді подаються в особистому кабінеті: тут.

або в підрозділі «Подати декларації» розділу «Декларації» офіційного вебсайту Комісії, де також можна ознайомитись з Правилами заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та Правилами заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

У ВККС наголошують, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відтак, кандидатів на посаду судді просять звернути увагу на відповідність періодів звітування, особливості заповнення та порядок подання декларацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.