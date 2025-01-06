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В ВККС озвучили требования к подаче деклараций кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда

11:18, 6 января 2025
Кандидаты на должность судьи призывают обратить внимание на соответствие периодов отчетности, особенности заполнения и порядок подачи деклараций.
В ВККС озвучили требования к подаче деклараций кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда
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В Высшей квалификационной комиссии судей Украины обращают внимание на особенности подачи деклараций кандидатами в пределах отбора на должность судьи местного суда.

В частности, там сообщается, что лицо, которое намеревается стать судьей, для участия в отборе должно подать в ВККСУ:

  • копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (отчетный период – 2024);
  • декларацию родственных связей кандидата на должность судьи (отчетный период – 2020–2024 годы);
  • декларацию добродетели кандидата на должность судьи (указываются утверждения об обстоятельствах, которые имели место на протяжении всей жизни лица, его заполняющего).

Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, подается на официальном портале НАПК. Все разъяснения по ее заполнению размещены в Базе знаний НАПК.

Декларация родственных связей и декларация добродетели кандидата на должность судьи представляются в личном кабинете: здесь.

или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального вебсайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и подачи декларации родственных связей кандидата на должность судьи и Правилами заполнения и подачи декларации добродетели кандидата на должность судьи.

В ВККС подчеркивают, что декларация добродетели подается после представления декларации родственных связей кандидата на должность судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Следовательно, кандидатов на должность судьи просят обратить внимание на соответствие периодов отчетности, особенности заполнения и порядок подачи деклараций.

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