В ВККС озвучили требования к подаче деклараций кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины обращают внимание на особенности подачи деклараций кандидатами в пределах отбора на должность судьи местного суда.
В частности, там сообщается, что лицо, которое намеревается стать судьей, для участия в отборе должно подать в ВККСУ:
Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, подается на официальном портале НАПК. Все разъяснения по ее заполнению размещены в Базе знаний НАПК.
Декларация родственных связей и декларация добродетели кандидата на должность судьи представляются в личном кабинете: здесь.
или в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального вебсайта Комиссии, где также можно ознакомиться с Правилами заполнения и подачи декларации родственных связей кандидата на должность судьи и Правилами заполнения и подачи декларации добродетели кандидата на должность судьи.
В ВККС подчеркивают, что декларация добродетели подается после представления декларации родственных связей кандидата на должность судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Следовательно, кандидатов на должность судьи просят обратить внимание на соответствие периодов отчетности, особенности заполнения и порядок подачи деклараций.
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