У Києві в деяких районах може спостерігатись технологічний шум – в чому причина

У столиці може спостерігатись технологічний шум у деяких районах.

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В рамках проведення регламентних випробувань обладнання на одному з великих теплоджерел у Києві може спостерігатись технологічний шум у деяких районах. Про це заявили у КМДА.

Як повідомляють, випробування заплановані з 15.00 до 18.00.

«Ситуація контрольована і жодним чином не несе загроз чи ризиків», - зазначили там.

Містян та гостей столиці закликали з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

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