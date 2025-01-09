Практика судів
  1. В Україні

Олексій Чернишов розповів, скільки українців наразі перебуває за кордоном

16:14, 9 січня 2025
Міністр національної єдності підкреслив, що завданням влади є створення таких умов, щоб українці поверталися на Батьківщину.
Олексій Чернишов розповів, скільки українців наразі перебуває за кордоном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов заявив, що за кордоном перебувають від 25 до 30 млн українців. Про це повідомляє «Укрінформ».

Ще 32 млн громадян перебувають на території України.

За словами Чернишова, завданням української влади є створення таких умов, щоб українці поверталися на Батьківщину, а ті, хто залишаються за кордоном не втрачали зв'язок з Україною та працювали на благо країни.

«За різними оцінками, у нас на сьогодні 32 млн українців, які перебувають в Україні, а ще 25, а можливо й 30 млн, які перебувають за її межами», — заявив очільник Міністерства єдності.

Міністр наголосив, що до цього числа входять ті, хто покинув Україну за різних часів незалежності, ті, хто поїхав після повномасштабного вторгнення, а також діаспора.

«Ми нація 60 млн українців. Це дуже важливий сигнал», — додав міністр.

Раніше Олексій Чернишов заявив, що українців не повертатимуть додому з-за кордону у примусовий спосіб.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

На ній, зокрема, обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адміністрація колоній буде зобов’язана при накладенні стягнення не пізніше 24 годин дати засудженому можливість повідомити про це захисника

Верховна Рада схвалила за основу законопроект щодо забезпечення права ув’язнених та засуджених на безоплатну правничу допомогу при застосуванні дисциплінарних стягнень.

Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію

Народні депутати замість ідеї зі створення Вищого адмінсуду підтримали законопроект Сергія Власенка про передачу справ щодо оскарження конкурсів на директора НАБУ, САП і НАЗК до Київського міського ОАС.

17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду