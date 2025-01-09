Олексій Чернишов розповів, скільки українців наразі перебуває за кордоном

Міністр національної єдності підкреслив, що завданням влади є створення таких умов, щоб українці поверталися на Батьківщину.

Очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов заявив, що за кордоном перебувають від 25 до 30 млн українців. Про це повідомляє «Укрінформ».

Ще 32 млн громадян перебувають на території України.

За словами Чернишова, завданням української влади є створення таких умов, щоб українці поверталися на Батьківщину, а ті, хто залишаються за кордоном не втрачали зв'язок з Україною та працювали на благо країни.

«За різними оцінками, у нас на сьогодні 32 млн українців, які перебувають в Україні, а ще 25, а можливо й 30 млн, які перебувають за її межами», — заявив очільник Міністерства єдності.

Міністр наголосив, що до цього числа входять ті, хто покинув Україну за різних часів незалежності, ті, хто поїхав після повномасштабного вторгнення, а також діаспора.

«Ми нація 60 млн українців. Це дуже важливий сигнал», — додав міністр.

Раніше Олексій Чернишов заявив, що українців не повертатимуть додому з-за кордону у примусовий спосіб.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

На ній, зокрема, обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

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