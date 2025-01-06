Олексій Чернишов заявив, що українців не повертатимуть додому з-за кордону у примусовий спосіб

Міністр національної єдності зазначив, що «повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься».

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Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що Україна не здійснюватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. Про це він сказав у сюжеті телеканалу 1+1.

«За нашими оцінками, за кордоном українців 20-25 мільйонів. В Україні – 32 мільйони приблизно. Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому», - сказав Чернишов.

Він зазначив, що «повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься».

Крім того, віцепрем'єр підкреслив, що Україна також буде рада успіху своїз громадян за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе і своїх родин.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

На ній, зокрема, обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

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