В Україні зʼявиться перший окремий медичний підрозділ – концепт підтримав Сирський

Медичний підрозділ дозволить покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський схвалив створення окремого медичного підрозділу, який дозволить організаційно масштабувати надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Про це повідомили у Медичній службі Інтернаціонального легіону ЗСУ.

«Нашою метою було створення окремого медичного підрозділу, який дозволить організаційно масштабувати наш досвід і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Його створення ми обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням і іншими військовослужбовцями.

Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з Головнокомандувачем. І отримали підтримку», - заявили там.

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