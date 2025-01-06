В Украине появится первое отдельное медицинское подразделение – концепт поддержал Сырский

Медицинское подразделение позволит организационно масштабировать опыт и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский одобрил создание отдельного медицинского подразделения, которое позволит организационно масштабировать предоставление медицинской помощи в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Медицинской службе Интернационального легиона ВСУ.

«Нашей целью было создание отдельного медицинского подразделения, которое позволит организационно масштабировать наш опыт и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий. Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими.

Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с Главнокомандующим. И получили поддержку», – заявили там.

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