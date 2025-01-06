Практика судов
  1. В Украине

В Украине появится первое отдельное медицинское подразделение – концепт поддержал Сырский

12:30, 6 января 2025
Медицинское подразделение позволит организационно масштабировать опыт и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.
В Украине появится первое отдельное медицинское подразделение – концепт поддержал Сырский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский одобрил создание отдельного медицинского подразделения, которое позволит организационно масштабировать предоставление медицинской помощи в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Медицинской службе Интернационального легиона ВСУ.

«Нашей целью было создание отдельного медицинского подразделения, которое позволит организационно масштабировать наш опыт и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий. Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими.

Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с Главнокомандующим. И получили поддержку», – заявили там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие солдата на месте службы более 10 дней является преступлением, а не административным правонарушением – Верховный Суд

Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и отсутствовал по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 407 УК, а не административного правонарушения.

Просьба или предложение дать взятку отличается от ее вымогательства отсутствием угрозы законным интересам лица – Верховный Суд

Кассационный уголовный суд изменил приговор апелляционного суда в отношении заместителя начальника ТУ ГСА, исключив из обвинения квалифицирующий признак «требование неправомерной выгоды».

Вопрос необходимости устроить несовершеннолетнего ребенка военнообязанным не освобождает от обязанности прибыть в сборный пункт для отправки на службу – Верховный Суд

Обращение военнообязанного в уполномоченные органы с целью решения вопроса об устройстве его несовершеннолетнего ребенка на время мобилизации не освобождают военнообязанного от обязанности прибыть в определенные в боевой повестке дату и время в сборный пункт ТЦК – позиция Верховного Суда.

Обжалование истцом государственной регистрации земельного участка, осуществленного в пользу другого лица – Верховный Суд высказался по поводу юрисдикции

Подход к определению юрисдикции для рассмотрения юридического спора должен ориентироваться на потребности человека и обеспечивать эффективный механизм предоставления государством услуги, оплаченной гражданином через налоги и судебный сбор, по разрешению спора, возникшего в его правоотношениях с государством.

Юридическая академическая наука оказалась никому не нужной – результат аудита Национальной академии правовых наук

Счетная палата отметила, что фактически Национальная академия правовых наук существует сама для себя.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду