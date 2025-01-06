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Вірус HMPV, який спалахнув у Китаї, циркулює в Україні кожного епідсезону

12:12, 6 січня 2025
У Центрі громадського здоров’я заявили, що метапневмовірус, спалах якого наразі фіксують у Китаї, є «традиційним вірусом».
Вірус HMPV, який спалахнув у Китаї, циркулює в Україні кожного епідсезону
Джерело фото: Freepik
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Метапневмовірус (HMPV), спалах якого наразі фіксують у Китаї, є «традиційним вірусом», який циркулює в Україні кожного епідсезону. На цьому наголосили у Центрі громадського здоров’я.

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення, вказують там.

В Україні за даними ЦГЗ натепер з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу.

Як пояснює інфекціоністка Ольга Голубовська, метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

«Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким із розвитком фульмінантної (та, що швидко прогресує) дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо», - вказує професор.

Орієнтовний інкубаційний період – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Як раніше стало відомо, у Китаї спостерігається спалах респіраторного вірусу, що нагадує COVID-19.

Також захворювання зафіксували і в інших країнах. Зокрема, в Казахстані.

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МОЗ

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