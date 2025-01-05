Три десятки заражень вірусом, що нагадує COVID-19, зафіксували і у Казахстані

Метапневмовірус переважно передається повітряно-крапельним шляхом, а специфічного лікування немає.

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Світом шириться звістка про вірус, що нагадує COVID-19. Раніше його виявили у Китаї, але тепер відомо, що хворобу зафіксували і в інших країнах. Зокрема, в Казахстані.

Метапневмовірус належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров’я Казахстану, це один з класичних вірусів, «які в період сезонного підйому захворюваності на ГРВІ та грип активно циркулюють у просторі».

Штами цього вірусу виявили і в Казахстані, поряд з іншими видами інфекцій, які активно циркулюють у просторі. Як твердить відомство, у Казахстані та в усьому світі спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та грип.

За даними комісії з санітарно-епідеміологічного контролю, на початку епідемічного сезону по республіці досліджено 8360 проб на віруси негрипу. Серед них виявили метапневмовірус – 30 (1,6%).

Метапневмовірус переважно передається повітряно-крапельним шляхом, рідше – побутовим. Серед основних симптомів інфекції – кашель, нежить, задишка, хрипи, головний біль. Його лікують симптоматично, оскільки специфічного лікування немає.

Як раніше стало відомо, у Китаї спостерігається новий спалах респіраторного вірусу, що нагадує COVID-19.

Цей вірус, відомий з 2001 року, зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду або грип, але в окремих випадках може призвести до серйозних ускладнень, зокрема пневмонії, особливо серед немовлят, людей похилого віку та ослаблених пацієнтів. Спалах HMPV супроводжується високим рівнем захворюваності в країні, а у соцмережах з'являються відео з переповненими лікарнями.

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