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Три десятка заражений вирусом, напоминающим COVID-19, зафиксировали и в Казахстане

18:52, 5 января 2025
Метапневмовирус преимущественно передается воздушно-капельным путем, а специфического лечения нет.
Три десятка заражений вирусом, напоминающим COVID-19, зафиксировали и в Казахстане
Источник фото: oxu.az
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По миру ширится известие о вирусе, который напоминает COVID-19. Ранее он был обнаружен в Китае, но теперь известно, что болезнь зафиксировали и в других странах. В частности, в Казахстане.

Метапневмовирус относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Как пояснили в Министерстве здравоохранения Казахстана, это один из классических вирусов, «которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве».

Штаммы этого вируса обнаружили и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые активно циркулируют в пространстве. Как утверждает ведомство, в Казахстане и во всем мире наблюдается сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным комиссии по санитарно-эпидемиологическому контролю, в начале эпидемического сезона по республике исследовано 8360 проб на вирусы негриппа. Среди них обнаружили метапневмовирус – 30 (1,6%).

Метапневмовирус преимущественно передается воздушно-капельным путем, реже – бытовым. Среди основных симптомов инфекции – кашель, насморк, одышка, хрипы, головные боли. Его лечат симптоматически, поскольку специфического лечения нет.

Как ранее стало известно, в Китае наблюдается новая вспышка респираторного вируса, напоминающего COVID-19.

Этот вирус, известный с 2001 года, обычно вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, но в отдельных случаях может привести к серьезным осложнениям, в частности пневмонии, особенно среди младенцев, пожилых людей и ослабленных пациентов. Вспышка HMPV сопровождается высоким уровнем заболеваемости в стране, а в соцсетях появляются видео с переполненными больницами.

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Минздрав

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