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Больницы переполнены, под угрозой дети – в Китае новая вспышка вируса, похожего на COVID-19

10:20, 5 января 2025
Опасный метапневмовирус распространяется в Китае, больницы не справляются с наплывом пациентов.
Больницы переполнены, под угрозой дети – в Китае новая вспышка вируса, похожего на COVID-19
Фото иллюстративное
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В Китае наблюдается новая вспышка респираторного вируса, напоминающего COVID-19. Больницы страны переполнены, а метапневмовирус человека (HMPV) поражает в основном детей в возрасте до 14 лет, особенно в северных провинциях. Об этом сообщают Daily Star и Independent.

Этот вирус, известный с 2001 года, обычно вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, но в отдельных случаях может привести к серьезным осложнениям, в частности пневмонии, особенно среди младенцев, пожилых людей и ослабленных пациентов. Вспышка HMPV сопровождается высоким уровнем заболеваемости в стране, а в соцсетях появляются видео с переполненными больницами.

Согласно сообщениям, вспышка метапневмовируса сопровождается также другими респираторными инфекциями, такими как грипп и риновирус. При этом китайские власти пока не объявили чрезвычайное положение, хотя ситуация продолжает вызывать беспокойство среди экспертов здравоохранения по всему региону.

HMPV распространяется через капли при кашле или чихании, а также через контакт с загрязненными поверхностями. Вирус обычно активен в конце зимы и в начале весны в регионах с умеренным климатом.

Министерство здравоохранения Индии заявило, что пока нет причин для беспокойства относительно метапневмовируса, хотя ситуация в Китае продолжает быть под пристальным наблюдением.

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Китай

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