США ожидают сильнейший снегопад десятилетия, 62 миллиона человек под угрозой

Сильный зимний шторм накрывает США: прогнозируются снегопады, гололед и порывы ветра.

Фото: CNN

В США ожидается самый сильный снегопад за последние 10 лет, что угрожает 62 миллионам людей. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы страну накроет зимняя непогода, которая принесет снег, лед, метели и порывы ветра до 64 км/ч, что усложнит путешествия и может вызвать перебои в электроснабжении, пишет CNN.

Этот шторм считается самым мощным за последнее десятилетие. В районах с холодным климатом, таких как Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния, выпадет наибольшее количество снега. В то же время в регионах с более теплым климатом могут быть сильные грозы.

Особенно опасный гололед ожидается к югу от основных снежных зон. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций губернаторы Кентукки и Вирджинии уже объявили чрезвычайное положение, а губернатор Мэриленда объявил состояние готовности.

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