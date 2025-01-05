ВСУ поразили наблюдательные пункты и места хранения боеприпасов врага на юге Украины

ВСУ уничтожили 74 российских оккупантов и поразили стратегические объекты врага на юге Украины.

Фото: Силы обороны Юга Украины

Украинские воины нанесли значительные потери российским военным на юге Украины, поразив наблюдательные пункты, места хранения боеприпасов и стратегические объекты врага. В частности, было ликвидировано 74 оккупантов.

По информации Сил обороны юга Украины, в результате ударов за минувшие сутки были уничтожены:

74 российских военных;

восемь артиллерийских систем, среди которых «Гиацинт-Б»;

31 единица автомобильной и бронетехники;

мотоцикл;

две лодки;

шесть спутниковых терминалов Starlink;

камера видеонаблюдения и два комплекса радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, украинские силы поразили четыре блиндажа, места проживания личного состава, три наблюдательных пункта и два места хранения боеприпасов. Также было уничтожено три места взлета БпЛА, семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.

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