ЗСУ уразили спостережні пункти та місця зберігання боєприпасів ворога на півдні України

ЗСУ знищили 74 російських окупантів та вразили стратегічні об'єкти ворога на півдні України.

Фото: Сили оборони Півдня України

Українські воїни завдали значних втрат російським військовим на півдні України, уразивши спостережні пункти, місця зберігання боєприпасів і стратегічні об'єкти ворога. Зокрема, було ліквідовано 74 окупантів.

За інформацією Сил оборони півдня України, внаслідок ударів за минулу добу було знищено:

74 російських військових;

вісім артилерійських систем, серед яких «Гіацинт-Б»;

31 одиницю автомобільної та бронетехніки;

мотоцикл;

два човни;

шість супутникових терміналів Starlink;

камера відеоспостереження та два комплекси радіоелектронної боротьби.

Крім того, українські сили уразили чотири бліндажі, місця проживання особового складу, три спостережні пункти та два місця зберігання боєприпасів. Також було знищено три місця зльоту БпЛА, сім антен управління дронами та дві антени зв'язку окупантів.

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