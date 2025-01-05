ЗСУ уразили спостережні пункти та місця зберігання боєприпасів ворога на півдні України

Українські воїни завдали значних втрат російським військовим на півдні України, уразивши спостережні пункти, місця зберігання боєприпасів і стратегічні об'єкти ворога. Зокрема, було ліквідовано 74 окупантів.
За інформацією Сил оборони півдня України, внаслідок ударів за минулу добу було знищено:
Крім того, українські сили уразили чотири бліндажі, місця проживання особового складу, три спостережні пункти та два місця зберігання боєприпасів. Також було знищено три місця зльоту БпЛА, сім антен управління дронами та дві антени зв'язку окупантів.
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